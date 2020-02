Il n’y a pas que Sambi qui est malade, Anjouan aussi

Après avoir détenu illégalement le fils du sol, Ustadh Sambi malgré son état de santé qui se détériore. Déchu et emprisonné le gouverneur Salami.Déclaré que les Anjouanais sont inférieurs aux Wangazidja et décidé que seul un Mgazidja peut-être président de 2016 à 2029. Voilà que des centaines d’Anjouanais se précipitent pour accueillir Azali en grande pompe.

Il faut arrêter de vivre dans le déni. Il y a un réel problème à Anjouan. On peut continuer à se mentir et dire que les Anjouanais sont tous déterminés à défendre Sambi et leur tour en 2021. Ou on peut se dire l’amer vérité. La haine et la division entre Anjouanais a atteint un sommet historique.

On peut se raconter des salades mais la réalité est qu’il y a des Anjouanais qui détestent tellement Sambi et Juwa, qu’ils préfèrent une dictature Azalienne dont ils tirent des bénéfices, plutôt qu’une présidence tournante Sambiste qui les mettra à l’écart, ou les exilera.

Qu’on le veuille ou non, Azali s’est entouré d’hommes qui ont de l’influence auprès des habitants. Anissi est soutenu par une part importante des Anjouanais.

Qui est plus influent à Domoni que la famille Ahmed Abdallah qui soutient Azali?

Les mutsamudiens du gouvernement, comme Ahmed Djaffar ou Salim Allaoui Djaanfar ont réussi à anesthésier la ville natale de Sambi.

A Mirontsy, bastion des bacaristes, l’Azaliste Miroidi a démontré qu’il peut faire descendre dans les rues des centaines de personnes en faveur de son chef.

Dans la région de Bandrani, j’étais choqué par les grands meetings d’Abou Achirafi durant les législatives. Le candidat CRC était seul en lisse donc sûr de gagner. On ne me dira pas qu’il a acheté ces gens là, puisqu’il était impossible qu’il perde. Des milliers de personnes sont venues écouter Abou Achirafi prêcher pour Azali, dans une élection sans enjeux. Cela montre l’influence qu’il a auprès des habitants.

Les Anjouanais ne sont plus un bloc monolithique. Les partisans de la tournante Anjouanaise en 2021 doivent d’abord convaincre les Anjouanais avant de demander le soutien du reste de l’archipel. Une réconciliation anjouano-anjouanaise est un préalable.

Si Moheli a obtenu son tour en 2010 c’est parce que toute l’île était unie. Si Ngazidja a pu empêcher Sambi de se présenter durant son tour en 2016 c’est parce que toute l’île était unie. Si Anjouan souhaite son tour, toute l’île doit être unie. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il n’y a personne sur le terrain qui ose sensibiliser la population.

J’ai pris la température et diagnostique une fièvre. Ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait baisser la fièvre. Pour qu’elle baisse il faut se soigner. Quand est-ce qu’ Anjouan que j’aime tant, commencera à se soigner, pour le bien de tout le pays?

Alcomorya