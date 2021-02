Il va porter plainte contre le DG d’Elmarouf après le décès brutal de la mère de son enfant

Dahalani, un père de famille annonce qu’il va porter plainte contre le directeur général de l’hôpital Elmarouf et celui de Samba après avoir perdu brusquement et brutalement son ex femme, mère de son enfant. Voici son récit: » elle est admise à l’hôpital Elmarouf. Elle m’a dit que ça allait bien. On a pleinement discuté. Quelques heures après, son mari m’a dit qu’elle est renvoyée à Samba, qu’elle a subi une césarienne et ensuite qu’elle est morte. C’est inadmissible. Je vais aller jusqu’au bout. On va porter plainte contre le directeur général de l’hôpital Elmarouf et celui de l’hôpital de Samba où sont hospitalisés les malades atteints par la COVID-19 « , Dahalani