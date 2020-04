Ils pirataient les Messenger des femmes et faisaient du chantage pour obtenir des faveurs sexuelles

Une bande de malfrats du web est aux mains des forces de l’ordre

Une bande de cyberharceleurs basée à Moroni est passée maître en piratage de comptes Facebook. Composée de 5 hommes dont un spécialiste du web, elle cible les filles à son goût, pirate leurs comptes et met la main sur des photos et vidéos individuelles compromettantes dans le but d’exercer un chantage aux fins d’obtenir des faveurs sexuelles. Ces 5 individus détraqués qui ont pris la fâcheuse habitude de se relayer à tour de rôle sur chacune de leurs victimes,sont cette fois tombés sur une fille qui a eu la bonne idée de contacter Me Idrisse Saadi avant d’aller à leur rendez-vous. Un plan a été mis en place, la fille s’est rendue sur le lieu avec la complicité de la gendarmerie qui a par la suite procédé à l’arrestation de ces malfaiteurs. Ces derniers seraient facilement passés aux aveux et ont évoqué plusieurs femmes qui auraient subi leur chantage dont une « jeviens ». Le plus révoltant dans cette histoire, c’est que ces individus peuvent facilement être libérés parce que les lois comoriennes n’évoquent pas le cyberharcèlement et donc aucune peine n’est prévue.

Med Youssouf