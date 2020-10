Inauguration de la mosquée de Bwedza, Anissi salue les efforts inlassables de DIRECT-AID

Inauguration de la mosquée de Bwedza, le Gouverneur A. Chamsidine salue chaleureusement les efforts inlassables de DIRECT-AID.

Le lundi 12 octobre 2020, le Gouverneur de l’Île Autonome de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine a procédé à l’inauguration de la mosquée de Bwedza sise dans la commune de Mutsamudu.

L’évènement a été honoré de la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le responsable nationale et les responsables insulaires de l’organisation internationale koweitienne DIRECT-AID, des ulémas et le Maire de Mutsamudu.

Après la traditionnelle lecture du Fatiha et des versets du Saint Coran, plusieurs allocutions ont été prononcées en la circonstance. Celles-ci étaient axées sur des remerciements à l’endroit des généreux donateurs du terrain où est bâtie la mosquée et à toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réalisation du projet dont DIRECT-AID.

Dans son intervention, le 1er Magistrat de Ndzuwani SEM Anissi Chamsidine reste persuadé que cet évènement réconforte le monde musulman. Il espère que la mosquée sera bien entretenue et contribuera à l’éducation religieuse et à l’enseignement du Coran.

Poursuivant, le Locataire de Dar-Nadjah a chaleureusement les donateurs de la parcelle ainsi que l’ONG : DIRECT-AID pour ses efforts inlassables au développement du pays en général et d’Anjouan en particulier.

Selon le Gouverneur, plusieurs réalisations dont la construction d’un centre de formation d’orphelinat à Patsy, 14 mosquées, 5 madrasas ainsi que des actions humanitaires ont vu le jour à Ndzuwani grâce à l’organisation internationale koweitienne DIRECT-AID.

