Insolite. Bibi Nakim a réussi à se rendre à Mayotte malgré la fermeture des frontières. Il serait à Mayotte pour s’éclater et pour trouver un mari. Bibi Nakim a toujours assumé fièrement son homosexualité que ça soit dans sa ville à Iconi où Moroni et dans les réseaux sociaux. À Mayotte le mariage entre personnes de même sexe est autorisé et également légalisé.

Une information à prendre au conditionnel puisqu’on n’a pas pu le joindre au téléphone