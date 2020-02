« Je ne suis pas juriste comme Fahmi. Ce que je sais, Azali partira en 2021. Qu’il sache que nous partirons tous », Fouad Mhadji

L’ancien vice-président de Moheli Fouad Mhadji sort de son silence. Après des longues mois sans s’exprimer, il vient de lâcher une bombe. Il exhorte Azali Assoumani et son équipe de ne pas ramener le pays en situation chaotique : » Qu’il pleut ou qu’il neige, Azali partira en 2021. Si Fahmi Said Ibrahim dit que cela n’est pas possible, moi je ne suis pas juriste.

Je sais qu’ Azali Assoumani ne peut pas aller au-delà de 2021 conformément à la constitution de 2001. En ce qui concerne le président Sambi, qu’ Azali sache que nous sommes tous de passe dans ce monde. E mfa leo tside mfa mawudu «