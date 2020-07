« Je tiens à revenir sur des propos que j’ai tenus envers Aïdat »

Tribune:

Je n’ai pas hésité à écrire et j’espère que ces quelques mots sauront vous faire changer d’avis à mon sujet. Je tiens à revenir sur des propos que j’ai tenus envers Aïdat.

Je souhaite m’excuser sincèrement auprès d’elle pour l’avoir blessée et atteint. Je m’excuse également auprès des personnes qui ont été offensées par mes propos. Je ne voulais manquer de respect à aucune personne. J’ai fait preuve d’une réelle maladresse en m’exprimant.

Je n’encourage ni le viol, ni les violeurs et j’avoue que c’était très honteux de penser qu’une jeune fille victime de viol n’avait pas à venir donner des détails sur les réseaux sociaux.

Je me sens concerné par les problèmes que notre société connaît notamment sur les ravages que notre communauté et le monde connaît suite aux fléaux engendré par le viol.

Je regrette vraiment et je salue le courage d’Aïdat et de toutes les femmes qui osent parler de leur atteinte et de dénoncer ce qu’elles ont subi.

J’ai eu l’opportunité de dénoncer certains maux de notre société à travers ma musique.

Je rappelle aussi que j’ai une véritable considération pour les femmes. Je souhaite que tout le monde se souvienne de ce message et garde à l’esprit que je regrette sincèrement ce qui s’est passé.

Chucky mista res