Jennifer Lopez pose entièrement nue sur la pochette de son nouvel album

Jennifer Lopez a dévoilé, sur les réseaux sociaux, son corps dénudé à l’occasion de la sortie de son nouveau single «In the morning». Les fans en sont tout chamboulés.

A 51 ans, l’artiste pose fièrement, affichant un corps particulièrement musclé. «Surprise ! Voilà la couverture de In the morning ! Le single sort vendredi», écrit-elle écrit en légende de son post, où elle apparaît de profil. Au milieu de commentaires de nombreuses personnalités, la chanteuse Kelly Rowland a souligné : «avec la bague au doigt» comme unique accessoire. On peut en effet apercevoir au doigt de Jennifer Lopez le gros diamant offert par Alex Rodriguez, son fiancé et ex-star du baseball avec qui elle est en couple depuis trois ans. Ils s’étaient fiancés en mars 2019 lors d’un voyage aux Bahamas et devaient se marier cette année, mais la pandémie de coronavirus a retardé leurs plans.

Le titre «In the morning» semble d’ailleurs lui être destiné puisqu’elle chante : «If you love me, say it in the morning, not only in the evening when you want my body » (traduction : « Si tu m’aimes, dis-le moi le matin, pas seulement le soir quand tu veux mon corps»).

«COMMENT EST-CE POSSIBLE D’ÊTRE SI BELLE À LA CINQUANTAINE ?»

Subjugués par sa plastique impressionnante, les fans ont eux aussi envahi l’espace commentaires à coups de compliments et emojis flammes ou bombe. «51 ans… Elle a 51 ans», peut-on notamment lire, ou encore : «Comment est-ce possible d’être si belle à la cinquantaine ?», ou « Tu as 51 ans… Je suis jalouse». Sûre d’elle, Jennifer Lopez estime que la beauté «n’a pas de date d’expiration». Prônant l’importance de la confiance en soi, la star prouve à nouveau qu’elle se sent bien dans son corps, peu importe l’âge. Le 22 novembre dernier, elle se produisait d’ailleurs au côté de Maluma sur la scène des American Music Awards 2020, en body moulant. Dans une chorégraphie remarquable, Jennifer Lopez avait montré qu’elle n’avait rien perdu de sa forme, comme lors du show enflammé de la mi-temps du Superbowl début 2020, avec Shakira.

Source: CNEWS