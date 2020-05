La Cour suprême ordonne la reprise des installations des maires

Le verdict vient de tomber après un marathon judiciaire entre la liste Moroni Pour Tous d’Abdoulfatah Said et celle du parti Orange à la tête de laquelle Hassane Mohamed Halidi. Ce dernier a été élu le 19 mars maire de la capitale à l’issue d’un vote controversé qui a fait l’objet d’une saisine. Hier 13 mai, près de deux mois après, le verdict final est tombé en défaveur du parti du ministre de l’intérieur qui croyait l’élection de son poulain une affaire classée. La haute juridiction du pays ordonne en effet la reprise de l’opération de vote. La décision est valable aussi bien au niveau de la commune de Moroni que sur l’ensemble du territoire national puisque c’est l’arrêté sur lequel s’appuyait la CENI qui est attaqué. D’autres communes avaient déjà installé leurs maires. Les observateurs politiques s’accordent à dire que la commune de Moroni a bel et bien filé entre les doigts du parti Orange depuis que la CRC, le parti présidentiel, a sacrifié son député à Itsandra sud pour laisser passer celui du parti Orange. Mais aussi parce que le parti du ministre de l’intérieur 1/2 député à Moroni (sud). À lire aussi sur le même sujet:👉 http://www.comores-infos.net/img_4226-jpg-2/