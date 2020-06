Dans le cadre de la collaboration entre la direction des ressources halieutiques et l’INRAPPE, dans ce contexte de la lutte contre la propagation de la covid-19, les responsables de cette direction ont remis ce matin des matériels et équipements à l’INRAPE, à la demande de cette dernière. Il s’agit entre autres d’un PCR, de kits de prélèvements, de masques et d’autres matériels, répondant à des besoins de ce laboratoire.

Source: Coordination Comores contre la Covid-19