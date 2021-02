Le Très Étrange Visiteur d’Anisse Chamsiddine

Les enfants du gouverneur d’Anjouan Anisse Chamsiddine, hospitalisé à Nairobi, et leurs proches ont eu très peur pour leur père au début de cette semaine.

Ils ont rejoint leur père au Kenya, où il a été évacué pour cause de Covid 19.

Au début de cette semaine, les enfants arrivés à l’hôpital pour voir leur père, apprennent qu’une personne se présentant comme un officiel de services français aux Comores, a rendu visite au gouverneur. Les enfants alertés demandent à l administration de l’ hôpital l’identité de la personne qui était accompagnée. L’hôpital n’a aucune information, ni nom ni photo, ni référence de document d’identité.



C’est d’autant étrange que même les enfants ont dû laisser des copies de leur passeport à l’administration de l’hôpital, lors de la première visite à leur père.

Ceux ci apprendront vite qu’aucun officiel, ni agent français venu des Comores ne s’est rendu à l’hôpital. On parle d’un émissaire du ministère des affaires étrangères des Comores. Ce qui est aussi démenti.

Lors de la visite, le gouverneur aurait été entrain de dormir. Personne ne sait ce qui s’est passé.

Finalement un Kenyan se présentera aux enfants dans leur chambre d’hôtel.. Dans une vidéo que HaYba a pu voir, ce M. Kevin … très bavard, montre aux fils Chamsiddine des photos et une vidéo de personnalités comoriennes qu’il a rencontrées à Moroni et qu’il présente comme des amis soucieux de la santé du gouverneur. Des officiels du ministère des Affaires étrangères dont le ministre, le secrétaire général de l’Union des Chambres de commerce, un agent du ministère de l’intérieur dont le nom est inconnu au ministère y figurent ou sont nommés.

Les sources interrogées par Hayba au Kenya et à Moroni divergent sur l’identité du visiteur dont nous publions la photo ici.

Pour certains il aurait la double nationalité américaine et kényane et serait un homme d’une certaine influence. Pour d’autres ce serait un de ces aventuriers amateurs de mandats officiels de petits pays pour des affaires obscures.

Les craintes de la famille Chamsiddine pour le pire, du genre un empoisonnement avec effet à terme, se seraient estompés dans la mesure où la personne s’est présentée.

Mais pourquoi cette visite et qui l’a initiée, alors que jusqu’à là, aucun responsable étatique comorien ne s’était soucié du sort du gouverneur malade à Nairobi ?.

Aux dernières nouvelles le gouverneur, a retrouvé la forme et peut envisager de retrouver prochainement son foyer.

Il restera à éclaircir le bien que lui voulaient Kevin et ses amis comoriens.