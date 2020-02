La Gendarmerie nationale en chasse à l’homme à Moya

Contribution. Depuis hier après-midi, la ville de Moya est devenu le théâtre d’un conflit entre un particulier , un restaurateur ( Mansour ) contre la ville pour un problème foncier. C’est une partie de la plage limitrophe du restaurant ( Le Sultan de Moya) que le restaurateur Mansour veut se l’approprier en construisant un mur. Une décision qui est mal prise par les jeunes de Moya qui contestent depuis. Vers 18 h 30 de ce jeudi, la situation dégénère en vif combat entre pro Mansour et les jeunes de Moya. Des jets de pierres et des projectiles s’en suivent faisant un victime du côté des jeunes.

Ce matin du vendredi , deux pick ups de la gendarmerie nationale armée jusqu’au dent ont fait irruption dans le quartier de Bandracoma, quartier sis à l’entrée de la plage de Moya. Ils sont partis avec Un certain Goudji , le Foundi Zakaria, et plusieurs autres jeunes de moya. Hier la ville était agitée et la situation était très tendue que des pneux ont été brûlés et des barricades érigés à l’entrée de la ville.

Jusqu’à maintenant on ne sait pas les raisons de l’arrestation du Foundi Zakaria mais en tout cas on craind le pire. Que les élus locaux et les autorités de la justices fassent vite sinon!!

Hassane Nourdine