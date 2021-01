La gouverneure de Ngazidja appelle les communes à suspendre la célébration des mariages

Enfin, la gouverneure de la grande Comores Mhoudine Sitty Farouata sort du silence. Elle appelle les maires des différentes communes à suspendre les célébrations des mariages pour stopper la propagation de la nouvelle forme de l’épidémie Coronavirus:.

« Nous avons appelé les maires pour leur demander de suspendre les activités liées au rassemblement des personnes notamment la célébration des mariages. On a constaté que les mesures barrières de lutte contre la COVID-19 ne sont pas respectées. Et on doit être en bonne santé avant de vouloir organiser et célébrer des mariages. C’est pour cela que nous leur demandons de dire aux habitants d’arrêter immédiatement les festivités des mariages. La santé précède tout », a t’elle expliqué hier dans la chaîne nationale.

Pour rappel, le gouvernorat a suspendu aussi le festival des communes qu’il avait initié