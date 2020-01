La grève des commerçants a fait ses premières victimes

La rédactrice en chef et la directrice de l’information de l’ORTC viennent d’être suspendues injustement par le ministre de l’information et des télécommunications, Ahmed Djaffar. Une décision qui a été prise en conseil des ministres hier, mercredi. Selon des sources officielles qui requièrent l’anonymat, c’est le minsitre des finances, Said Ali Chayhane, qui aurait demandé cette suspension.

Il n’aurait pas apprécié que la rédaction de l’ORTC accorde beaucoup plus d’importance aux grévistes. Il reproche aux journalistes d’avoir interviewer le patron de la nouvelle OPACO, Mahamoudou Ali Mohamed. Chayhane n’a pas aimé que le directeur de la société CBE s’explique à plusieurs reprises à la télévision nationale.