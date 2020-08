« La réussite au Féminin » est un évènement organisé à l’hôtel Retaj aujourd’hui et demain par Miyah Event pour attirer la lumière sur les femmes entrepreneuses et leurs produits. Satisfait d’une telle initiative, le ministre de l’économie, des investissements et de l’énergie en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, Houmed M’saidié a visité cette exposition ce matin.

Le ministre porte-parole du gouvernement a pris le temps de visiter chaque stand, découvrant de nombreux produits made in comoros.

Il a saisi l’occasion pour vivement encourager ces nombreuses femmes -dont certaines viennent de la diaspora-, à persévérer dans leurs initiatives. Retour en image sur cette visite…

Ministère de l’économie