La sécurité des patients au cœur des préoccupations

Le Réseau national d’experts sur la sécurité des patients a organisé sa première rencontre hier mercredi à Moroni. Il devrait permettre d’améliorer la qualité de la santé au niveau du pays.

La ministre de la santé de l’Union des Comores, Loub Yakouti Attoumane, l’avait annoncé dans son discours prononcé le 17 septembre dernier à l’occasion de la célébration de la première Journée mondiale de la Sécurité des patients. C’est maintenant chose faite ! Le Réseau national d’experts sur la sécurité des patients a organisé sa première rencontre dans la salle de conférence du Bureau de l’OMS. La création de cette structure est une réponse des recommandations issues de la dernière assemblée mondiale de la santé.

Les membres du Réseau ont insisté sur l’importance de la formation continue des ressources humaines de la Santé. Ils ont aussi souligné la nécessité de procéder à des recrutements dès 2020. « La sécurité des patients est au cœur des actions prioritaires de l’OMS, de la Couverture sanitaire universelle et du pays. Elle contribuera à asseoir la confiance des patients envers les structures et services », a déclaré le secrétaire général du ministère de la santé, Jean Youssouf.

Il se dit conscient que le président de la République « attend beaucoup des autorités sanitaires pour garantir une santé de qualité et accessible à toute la population ». Il cite la construction en cours de l’hôpital El-Maarouf, l’assurance maladie généralisée, la couverture sanitaire universelle avec les soins de santé primaires (…) comme des projets phares pour le gouvernement.

Membre du réseau national de la sécurité des patients, Dr Ben Imani Issa insiste sur le fait que « la sécurité des patients est le plus fondamental des droits du patient. Elle apporte des avantages significatifs (aux patients) ». Il reconnait dans la foulée que si les comoriens n’ont pas cette confiance au personnel de santé, ils choisiront de partir se soigner à l’étranger. Ce qui est le cas, présentement.

Le représentant par intérim de l’OMS, Dr Diarra Abdoulaye, a salué l’engagement du ministère de la santé dans le processus de la sécurité des patients. Il a réitéré la disponibilité de l’OMS et du bureau régional à accompagner les Comores dans leurs chantiers de la santé. « Il y a beaucoup de ressources mobilisées pour le secteur de la santé et de nombreuses structures existent déjà. J’invite tous mes collaborateurs à s’investir pour être redevables vis-à-vis de la population comorienne », exhorte-t-il.

L’OMS et le ministère de la santé comptent organiser un grand atelier national au début de l’année 2020 pour mieux présenter les activités et missions du réseau national. Il s’agira d’un évènement qui réunira le gouvernement et les partenaires de la santé de l’Union des Comores.

Andjouza Abouheir/LGDC