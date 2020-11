L’ancien candidat à la présidentielle Hachim S.Hassane prévient qu’il décapitera l’amant de sa femme

Il a fait une alerte sur sa page Facebook. Alors que le pays entier ne s’est pas encore remis du crime passionnel commis à Seleani dans le Hamahamet dimanche dernier, l’ancien candidat à la présidentielle de 2016 Hachim Said Hassane, fils de l’ancien ambassadeur des Comores à Paris Said Hassane Said Hachim, vient de publier une mise en garde sur sa page Facebook. Il averti qu’il a un coutelas qu’il aiguise chaque matin, au moyen duquel il s’en prendra à l’éventuel amant de sa femme. Une prise de position très dangereuse qui risque d’entraîner d’autres adeptes. Beaucoup sont ceux qui sont heurtés par ces propos. Son demi-frère Said Mohamed qui est avocat à Paris a tenu à publier une anecdote d’une des affaires qu’il avait en charge au barreau de Paris, dans l’espoir peut-être de le ramener à la raison : « Lors d’une audience au tribunal correctionnel de Nanterre, je représentais un conjoint poursuivi pour des faits de violences conjugales. Mon client qui reconnaissait les faits, a justifié son acte par la découverte de l’infidélité de sa femme. Le président l’a interrompu dans ses déclarations en ces termes : »parce que vous croyez que son corps vous appartient ? ». Le corps de la femme n’appartient qu’à elle-même », a-t-il tenu à rappeler.

