L’ancien ministre Abbas Elhad demande l’opposition de se taire

L’ancien ministre de la justice et deuxième conseiller de la liste soutenue par le gouvernement aux élections municipales dans la capitale des Comores » MORONI POUR TOUS » tacle l’opposition et demande qu’ils se taisent à moins de proposer des solutions :

« Prendre le risque de trop politiser le covid-19 pour atteindre à d’autres fins, c’est joué à la vie de nos concitoyens. Contribuez à sensibiliser davantage par rapport aux dispositions préconisées ou éventuellement à faire des contre contre-propositions barrières plus efficaces. L’heure n’est plus aux querelles et aux dénonciations simplistes » à t-il posté sur le réseau social Facebook.