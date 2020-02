L’ancien patron de la police pose ses valises au ministère des affaires étrangères

ABDELKADER MAHAMOUD DÉTACHÉ AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Dans le cadre de la politique de restructuration et du renforcement des capacités du Ministère des Affaires Etrangères, nourrie par la vision du Chef de l’Etat SEM Azali Assoumani de faire de l’Union des Comores un pays émergent à l’horizon 2030, le ministère ne cesse de se renforcer chaque jour davantage, en matière de ressources humaines compétentes.

La nomination de M. Abdelkader Mahamoud, Inspecteur général de Police, ancien directeur général de la Police et de la Sureté nationales, comme responsable de la Cellule ministérielle de Veille et d’Analyses et en remplacement du Colonel Rafic participe à ce nouvel élan impulsé par le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

Abdelkader Mahamoud avait déjà occupé plusieurs fonctions dans la sécurité, notamment à la PAF (1999-2001), Commissaire Central de Moroni (2002-2006),.

Entre août 2007 et février 2017, sur concours, il était chargé de la Sécurité du Bureau des Nations-Unies à Moroni avant de devenir Directeur Général de la Police et de la Sûreté nationales, poste qu’il occupé jusqu’en fin janvier 2020.

Source: MAÉ