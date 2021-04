L’Arabie Saoudite maître de jeu de la destinée de Sambi

Contribution:Quelle marge de manœuvre pour Sambi face à l’Arabie saoudite qui n’hésiterait pas à lui faire assassiner de la manière la plus horrible plutôt que de lui voir revenir au pouvoir ?

Plutôt que de répondre à cette question remarquons d’abord que le travail est plutôt plus compliqué pour Azali car il ne contrôle plus la situation. S’il sous estime l’inimité que tout son peuple lui voue, l’Arabie saoudite prévoit une issue de secours au cas où le dernier bastion de son allié tomberait. Alors quelle personnalité politique pourrait-il avoir l’adhésion des comoriens lui faudrait t-il pour garder pignon sur rue ? Une chose est sûre : ce n’est pas l’Arabie saoudite qui va déposer Azali mais il va devoir composer avec un Anti Azaliste puisque tout le cercle du pouvoir sera has been.

Néanmoins l’Arabie saoudite ne doit pas exclure que l’opposition lui porte le chapeau de tous les crimes et exactions commis par le putschiste Azali. Alors comment réussir une reconfiguration de la classe politique comorienne pour casser la dynamique dont bénéficie toujours le mémorable bien aimé Sambi ?

Parallèlement la rivalité entre l’opposition et Azali cache une autre rivalité. Pourquoi le CNT ne veut pas d’un coup d’état pour écarter Azali du pouvoir ? La raison est simple : un coup d’état est synonyme de retour à l’ordre constitutionnel le plus vite possible. Or nos gourous politiques ne sont pas en mesure de battre Sambi dans les urnes. Donc ils préféreront une transition avec Azali plutôt que de voir Sambi sortir de prison. Le principe est acquis : que dire des hirondelles du CNT qui gazouillent pour réveiller les canards boiteux de l’UA ? En somme un dictateur médiateur dans une crise ne vient pas pour chasser un autre dictateur.

L’équation la plus plausible : Air Darassa bénéficie d’une vague de mouvement. Si cette association se mobilise à coté de Sambi, l’Arabie saoudite va devoir dire ADIOS à son impérialisme aux Comores. Donc des émissaires de l’ombre seront mobilisés pour écarter définitivement toute alliance sambi-djibril.

Remarquons qu’à part le djuwa, air darassa devient de plus en plus un pont de passage. Et pour cause : la religion est devenu un refuge étant donné que tous les « moi aussi » sont ceux la même qui ont plongé le pays dans le gouffre. A noter aussi que le plan ne consiste pas à projeter le président d’air darassa au pouvoir mais d’utiliser son association comme pont. Et la suite on le sait déjà : on va lui infliger le même sort que Sambi.

Dans un autre optique, des mégalomanes maladifs qui ont comploté avec Azali pour envoyer Sambi en prison se trouvent aujourd’hui à la tête de l’opposition. Devenus des parias sans la moindre chance de gagner une élection, ils sont entrain aussi de courtiser Djibril.

En fin il ressort qu’au lieu d’accompagner air darassa à régulariser sa situation, Azali a goupillé une crise à son risque et péril. Quoi de plus normal que de voir l’Arabie Saoudite recoller les morceaux pour renforcer le front anti Sambi dans la perspective d’une élection.

Sans doute c’est l’effet boomerang de la guerre ouverte entre le pouvoir et Air darassa.

Bien évidement pour que Djibril échappe à une mort certaine, il va devoir composer avec l’Arabie Saoudite. Soit pour sauver le dictateur satanique ou en positionnement pour que son successeur prête allégeance à la puissance royale. Cela est d’autant plus vrai dans la mesure où à l’heure actuelle aucune alliance ne pourrait faire barrage au parti djuwa de l’homme au turban. Au grand dam de l’Arabie saoudite.

Par Cap Patrie