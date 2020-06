L’avocat de Mohamed Moina n’a pas été autorisé de le rendre visite en prison

Après plus de deux semaines en garde à vue à la gendarmerie, le porte-parole du mouvement des jeunes qui se battent pour le retour de l’état de droit aux Comores a été envoyé en prison à Moroni. Revenu d’Anjouan, son avocat Ahamada Mahamoud n’a pas eu l’autorisation d’aller lui rendre visite : » je me suis rendu chez le greffier. Il m’a dit qu’il n’a pas le dossier de Mohamed Moina. Il m’a expliqué qu’il ne peut pas que le dossier est aux mains des juges du palais de justice d’Anjouan. J’ai compris que je dois aller chercher cette autorisation à Anjouan « , Me Mahmoud.

Mohamed Moina est arrêté le mois de ramadan en plein rupture du jeune devant sa femme et ses enfants. Il est accusé d’incitation à la haine et de tentative d’atteinte à la sûreté de l’État.