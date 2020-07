Le comité de normalisation organise les élections en faveur de Said Ali

Installé le mois de septembre dernier pour des missions précises dont la principale reste l’organisation des élections du président de la fédération de football des Comores, le comité de normalisation ignore volontairement son statut de neutralité et ne fait que travailler pour Said Ali Said Athoumani, candidat au prochaine élection.

En effet, le COM NOR a déjà choisi de s’aligner au comité de Said Ali. À quelques semaines de l’organisation de cette élection du président de la FFC, le COM NOR de Mme Khanizat a exigé des conditions dont seul Said Ali pourra remplir sachant qu’il était le seul qui a été autorisé à lire les textes soumis aux acteurs du football le week-end dernier depuis des mois. Le chemin tracé par le comité de normalisation, dont son secrétaire général est le bras de Said Ali, indique que Mme Khanizat et son équipe travaillent et feront tout pour que Said Ali gagne les prochaines élections de la fédération de football des Comores