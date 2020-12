HaYba WEEKEND HaYba HISTOIRE

Les Archives du Docteur Ahmed Ouledi

Le Croissant Rouge Comorien :

un acteur clé et incontournable dans l’action humanitaire aux Comores

Le Croissant Rouge Comorien (CRCO) est une organisation humanitaire créée aux Comores en 1982 et reconnu officiellement par l’Etat comorien en 1985. Le CRCO a succédé à la Croix Rouge Comorienne qui a vue le jour au cours des années ???et dont les bureaux se trouvaient sur la place où est construite l’Exim Bank actuelle. La Croix Rouge était très connue à cette époque pour ses missions d’assistance médicale à la population. Elle s’était illustrée pour les activités de vaccinations notamment contre la variole et le tétanos. Plusieurs épouses des fonctionnaires français affectés dans l’archipel y officiaient tantôt pour prodiguer des soins quand elles en avaient une compétence en santé tantôt pour assurer la collecte des dons pour aider au fonctionnement de la structure. Des galas de bienfaisance et des kermesses ont été souvent organisées pour promouvoir l’action de l’organisation et pour lever des fonds.

Après l’indépendance, le CRCo a pris brillamment la relève. Il fait partie du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant rouge qui regroupe près de 180 pays à travers le monde. Depuis 38 ans, le Croissant Rouge Comorien apporte son soutien et son assistance à la population comorienne dont la vie et la santé sont menacées soit en cas de catastrophes naturelles, de conflits, d’épidémies, de pandémies ou des personnes exclues des soins. Le Croissant Rouge Comorien est au cœur des actions entreprises pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables avec un large éventail d’activités allant du secourisme, aux acteurs de secours matériels et sanitaires, la préparation et la réponse aux catastrophes, multidisciplinaires au niveau local et national, le renforcement des capacités des communautés locales à faire face aux aléas et aux catastrophes en tous genres, l’eau et l’assainissement, la protection de l’environnement, lutte contre la COVID19 et la sensibilisation et la mobilisation sociale…

Le Croissant Rouge Comorien rassemble de nombreux jeunes mais aussi des moins jeunes, des professionnels de la santé, de la logistique, des techniciens en gestion de risques de catastrophes. Tous apportent leurs secours dans le respect des principes de l’action humanitaire. Le Croissant Rouge Comorien est présent dans l’ensemble dans l’archipel à travers un réseau très important. Il développe une pratique d’une action humanitaire de qualité très appréciée par la population. Des figures connues y ont elles aussi travaillé comme l’ancien ministre Mhibaca Baco, Mme Mohamed Issa Faouzia, Soilihi Moumine, Soilih Abdou. Depuis plus près d’un an cette organisation est dirigée avec brio par Ali Hassani Soilihi, un Enseignant Chercheur de l’Université des Comores. Le Croissant Rouge Comorien compte de nombreux volontaires mobilisables.

1) Locaux de la Croix rouge des Comores dans les années 60

2) Locaux de la Croix rouge des Comores dans les années 70

3) Mr Mhibaka Baco, ancien président du CRCO

4) Volontaires du Croissant Rouge Comorien en action sur le terrain

5) Volontaires du Croissant Rouge Comorien en action sur le terrain

6) Ali Hassani Soilih, actuel président du CRCO

