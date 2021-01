Le député Baco répond au député Mansour Kamardine

Le vice-président de l’assemblée nationale Me Baco répond au député mahorais Mansour Kamardine. Lors d’une intervention diffusée sur la chaîne de télévision mahoraise, le député Mansour Kamardine a accusé les autorités de Moroni d’avoir détourné des aides médicales destinées à la population comorienne pour lutter contre le Coronavirus.

Cette intervention qui a provoqué des tollés aux Comores n’a pas aussi plu au vice-président de l’assemblée nationale des Comores : « je voudrais dire à Mansour Kamardine que Mayotte est une île comorienne et le restera à jamais. Il ne lui revient pas d’évaluer la bonne ou la mauvaise gouvernance de ce que les Comores en bénéficient en terme de coopération internationale. Il appartient à la France de rapprocher à son homologue comorien pour discuter ce genre de choses et non Mansour Kamardine »,Ahmada Baco.