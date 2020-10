Le Front commun décline une invitation à une réunion politique à Mitsoudjé

Le Front commun, nouvelle plateforme réunissant les forces vives de l’opposition décline une invitation de la région de Hambou qui appelle à une « réunion d’informations » ce mardi 13 octobre à Mitsoudje. Le Front estime que la région de Hambou, encore moins Mitsoudjé, n’est pas légitime pour organiser une réunion à caractère politique d’une envergure nationale tout simplement parce que, selon un communiqué, « une région où une localité n’ont pas vocation à être des acteurs reconnus de la vie reconnus et établis de la vie politique ». Le Front commun est conduit par des ténors de l’opposition dont le secrétaire général de Juwa, principale parti de l’opposition, Hassane El-Barwane, le secrétaire général l’union de l’opposition Youssouf Said, son porte-parole Razida, le leader du FD Moustoifa Said Cheikh…