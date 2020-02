Tribune. Étant refusés d’embarquer sur Ethiopien Airline, des étudiants comoriens se trouvant en Chine se sont vus obliger d’y rester.

En Chine, là où le Covid-19 a fait plus de 1 600 morts c’est là où nos frères et sœurs étudiants comoriens se trouvent.

Le gouvernement comorien n’a pas fait le bon choix en les refusant de revenir au pays, selon certaines personnes.

Oui c’est difficile à digérer. C’est très difficile même. Ça c’est une vérité absolue.

Mais la vitesse sur laquelle cette maladie se propage dans le monde, je ne suis pas si sûr que le gouvernement n’a pas fait le bon choix.

On prie pour nos frères et sœurs étudiants comoriens qui sont en Chine pour que Allah les protège de cette maladie mortelle.

Je voudrais aussi qu’on fasse des investigations pour savoir si le gouvernement a trouvé un lieu d’isolement pour nos compatriotes comoriens qui sont en Chine ou non avant d’aller très loin.

Et je demande à la population comorienne de prier pour les pays qui sont déjà touchés par cette maladie.

Et pour les autres pays restant afin qu’ils soient sauvés de ce fléau.

Sachons que notre service sanitaire n’est pas assez bon et que une personne infectée, dans un petit pays comme le nôtre, ça serait un désastre. Donc, prions pour le monde entier pour qu’il soit sauvé du Coronavirus.

Car selon l’OMS, cette maladie peut même toucher 60% de la population mondiale.

Donc, soyons vigilants.

Anroiboudine Souondi.