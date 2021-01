Le maroc a payé une dette comoriennne de 900 000 dollards

L’annonce vient d’être faite lors du compte-rendu du conseil des ministres tenu ce matin à Beit-Salam. Endettés au sein de l’union africaine à hauteur dr 900000 dollars, les Comores n’auront pas à régler cette dette.

Le maroc, un pays ami des 4 îles des Comores, a déjà payé la totalité de cette somme: “nous remercions le Maroc. Notre coopération prend une ampleur d’une journée à une autre et dans beaucoup de domaines: l’éducation, la diplomatie mais surtout la politique. On est heureux d’annoncer que le Maroc a payé notre dette au sein de l’organisation des pays africains indépendants ( union africaine-UE ). On n’est plus endetté”, Bianrifi, ministre premier