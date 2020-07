Le ministre des affaires étrangères Amine Souef aurait démissionné

Des sources sérieuses très proches du ministre et de la présidence, nous confirment que le Ministre des Affaires Etrangères a remis sa démission au Président Azali qui l’a acceptée. Nous n’avons pas pu joindre le ministre. la rumeur cette démission courrait depuis un moment.

Plusieurs raisons pouvaient la justifier selon les amis : M. Souef aurait besoin de plus de disponibilité pour un suivi médical. Il est actuellement en disponibilité de son travail de fonctionnaire des nations Unies, et juge prudent de’y revenir pour maintenir des droits.

La raison qui revient le plus souvent est son conflit, connu de tous, avec son collègue des finances, M. Chayhane, considéré comme protégé du Président. M. Souef se plaignait de voyager parfois sans que le ministre des finances lui ait donné les indemnités nécessaires pour couvrir les frais. De nombreuses activités essentielles au bon fonctionnement du ministère sont bloquées. Le Ministre et son entourage pensent que le Président laissait faire et de ce fait cautionnait le ministre des Finances.

Source: HaybaFM