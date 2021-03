Le ministre des transports veut 6 milliards pour créer une compagnie aérienne nationale

Le ministre des transports aériennes et maritimes s’est fixé comme objectif la création d’une compagnie aérienne nationale. Dans un entretien accordé à nos confrères de Lagazette des Comores, il a dévoilé le budget qu’il faut pour que ce projet soit réalisé: « pour un fonds de commerce, je me permettrais de dire que 6 milliards de nos francs pourraient nous faciliter cette tâche. Néanmoins, vous savez que ce projet fait partie du projet phare numéro 5 du gouvernement. Un projet qui englobe la réhabilitation des aéroports « , Djae Ahamada Chanfi. Pour rappel, Djae Ahamada Chanfi a été nommé ministre des transports aériennes et maritimes au dernier remanié ministériel après avoir passé presque un an en tant que conseiller en charge de la diplomatie auprès du chef de l’État