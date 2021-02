Le n°1 du Air Darasa aux Comores apporte son soutien au jeune qui a craché sur la diaspora et n’exclut pas de le financer

Ce matin, un jeune appelé jumeau qui n’a jamais manqué une occasion pour insulter et craché sur la diaspora, a demandé à toute personne remplie de bonté et de générosité et Air Darasa de fundi Djibrile de le soutenir financierment afin qu’il puisse monter son commerce avec sa maman » malade « . Quelques minutes plus tard, des vidéos faites par ce jeune l’année dernière où il insultait gratuitement la diaspora refassent une surface. Certains appellent les donateurs à ne pas répondre à son appel.



Mais le responsable de Air Darasa aux Comores, connu sous le nom de Mouanlim Pétrole, a coupé court et a évoqué une possibilité d’aider ce jeune sir un commentaire qu’il fait sur Facebook : » Air Darasa, ce n’est pas la diaspora. Il a demandé de l’aide à Air Darasa et non à la diaspora. Il y a une différence entre la diaspora insultée ( diaspora politique) et la diaspora de Air Darasa « , a-t-il écrit en langue nationale. Une manière d’apporter indirectement son soutien au jeune impoli. Le jeune avait expliqué que la diaspora qui critique Azali sont des » cancres «