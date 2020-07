Le peuple est atteint de paralysie contre les violences d’Azali, pourquoi ?

Tribune: À la lumière de mes analyses, il n’est pas surprenant comme certains semblent le dire; le peuple a été ainsi élevé par ses dirigeants. Se faire élire moyennant de l’argent et des vivres distribués aux votants notamment la nuit précédant le jour du vote. Les nominations partisanes, familiales qui ne tiennent compte que la contribution de la personne ou de la famille dans la campagne électorale passent comme des actes normaux.

Le Président appartient d’abord à sa famille, à sa femme, un petit peu à son île et symboliquement à son pays.

La notabilité est au dessus de la constitution et enfin, le Président est un demi Dieu.

Donc rien n’arrête AZALI, sa femme, ses enfants à gérer leur pouvoir comme ils l’entendent.

Cette dictature est une tournante historique majeure par ses crimes, la naïveté et l’hypocrisie de sa classe politique mais surtout la paralysie des comoriens contre les crimes, les injustices et les violences qu’ils subissent.

Sinon comment comprendre par exemple qu’une ville aussi cultivée que Bimbini et ses 1800 habitants soit mise à sac par SOUNHADJ ATTOUMANE et une dizaine d’handicapés. La moitié du village a, soit été rappelé à l’ordre à la Gendarmerie ou fait la prison pour leur choix politique. Et les 1800 âmes trouveront une excuse à cette peur paralysante en demandant à BEN ALI ou MCHINDRA de revenir combattre pour eux au lieu de crier très loin. Quelle débilité. Je me revois à la France de Louis XIV, le roi soleil. Ou encore au XVIeme siècle où un colon négrier pouvait fouetter des dizaines d’Esclaves robustes car ils étaient tenus en joug par une carabine.

Peuple comorien ! Ta réaction contre cette mortelle dictature fera ton histoire et définira ton degré d’humanité. Dites toi quel a été ton apport dans la liberté de ton pays, toi, militaire, toi commerçant, toi étudiant, toi pêcheur, toi femme, toi politicien, toi journaliste, toi intellectuel, toi médecin, toi exilé.

Le camps d’Azali est composé des êtres à l’humanité douteuse, des individus dont aucune excuse n’est acceptable à ce niveau de dictature.

BEN ALI.