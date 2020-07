Le porte-parole ignore que le viol est criminalisé, Me Omar Zaid le corrige

Le minsitre de l’économie est complètement déconnecté de la réalité. Ils demandent aux parlementaires de criminaliser les viols et l’alourdissement des peines des agressions sexuelles. Me Omar Zaid, avocat au barreau de Moroni le corrige sur commentaire dans une publication écrite par le journaliste Toufe Maecha.

« Toufeyli Maecha, dis au ministre Msaidie que les viols sont criminalisés depuis la loi No 07-014/AU du 30 août 2007 portant loi remplaçant et modifiant certaines dispositions du Code pénal, promulguée par décret No 07-169/PR du 17 septembre 2007.

Dis lui que l’article 318 de cette loi prévoit trois peines pour le viol et la tentative de viol :

– 15 ans de détention criminelle ;

– 20 ans de travaux forcés (7 cas de circonstances aggravantes)

– la peine de mort (lorsque le viol a causé la mort de la victime, ou qu’il est précédé, accompagné ou suivi de torture ou d’acte de barbarie.

Dis lui aussi que les autres agressions sexuelles sont punies par cette loi.

Dis lui que l’article 319 de cette loi prévoit trois peines :

– 5 ans d’emprisonnement et 1.500.000Fc d’amende ;

– 7 ans d’emprisonnement et 1.000.000Fc d’amende lorsque la victime est une mineure de moins de 18 ans ou a une particulière vulnérabilité liée à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à j’ état de grossesse, apparente ou connue de l’agresseur ;

– 10 ans d’emprisonnement et 2.500.000Fc d’amende (dans 5 cas d’autres circonstances aggravantes).

Dis lui, et à titre de précision, qu’en matière de viol ou d’agression sexuelle, le coupable doit exécuter la peine dont il est condamné ENTIÈREMENT en prison.

Dis lui, enfin, qu’en attendant la modification de la législation existante, que la justice applique la loi dans toute sa rigueur et veille au respect strict de l’exécution des peines », Omar zaid

