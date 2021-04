Le Président Azali Assoumani reçu par le Président Mohamed Bazoum

Le Président Azali Assoumani a été reçu ce matin par le Président Mohamed Bazoum à sa résidence.

Les deux présidents ont magnifié les relations amicales et fraternelles entre les deux pays et les liens personnels entre le président Azali et l’ancien président Mahamadou Issoufou.

Le président Azali a réitéré ses félicitations chaleureuses au Président Bazoum pour son élection et sa prise de fonction historique.

Le président Bazoum a remercié le président AZALI pour son déplacement et a émis le vœu de visiter les Comores à son tour.

Il a félicité le président AZALI pour sa gouvernance qu’il a qualifiée de bon exemple. Beit-salam