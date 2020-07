Le président du conseil nationale de transition serait déjà à Mayotte

Entre mourir pour la patrie et fuir, l’ancien gouverneur de Ngazidja Mouigni Baraka Said Soilih a choisi de fuir. Selon des témoins oculaires, le président du conseil nationale de transition serait déjà arrivé à l’île de Mayotte.

Pour rappel, plus de 200 militaires sont déployés depuis le dimanche dernier à la recherche de cet ancien gouverneur de la grande Comores. On lui reproche d’avoir organisé une célébration de la fête nationale dernier. Sa ville natale respire les gaz et des détonations depuis le lundi jusqu’hier.