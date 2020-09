Le Secrétaire Général Ali Mliva Youssouf cherche à remettre de l’ordre dans le chaos orchestré par la Crc

Ce samedi 5 septembre 2020, la Mouvance Présidentielle se retrouve au Retaj pour revoir les accords réunissant plusieurs partis et mouvements politiques autour du président Azali Assoumani et de son plan Comores émergent à l’horizon 2030.Cette ré union tant attendue, rentre dans le cadre du redressement de l’organisation, laquelle œuvrent depuis bientôt cinq années, plusieurs partis et mouvements politiques qui se font toujours court-circuiter par la Crc qui ne cesse de gagner en gourmandise.

Elle met également en ordre du jour, le rôle que devra jouer chaque parti et mouvement dans les prochaines quatre années à venir. Alors que la nouvelle équipe gouvernementale est attendue depuis plusieurs mois, cette réunion vient aussi témoigner la volonté du président Azali Assoumani à vouloir s’entourer de nouvelles personnalités, lesquelles ne vont plus chanter l’émergence des Comores mais qui vont plutôt mettre en action les plans élaborés lors des assises nationales et des projets politiques présidentiels.