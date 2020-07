Le service d’écoute a enregistré 4 nouveaux cas de viols sexuels dont une grossesse d’une fillette de 15 ans ce lundi

C’est horrible. Les chiffres sont effrayants. Le service d’écoute de Moroni annonce avoir reçu et enregistré 4 nouveaux cas de violences sexuelles aujourd’hui lundi 13 juillet dont des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans et 16 ans. Celle qui n’a que 15 ans est abusée avec grossesse non désirée, selon toujours le service d’écoute. L’on ignore si cette fillette sera capable d’accoucher ce bébé innocent.

Avec l’impunité des violeurs traduits en justice, le chiffre de ce fléau qui ravage les îles des Comores augmente d’une journée à une autre. La libération des violeurs les plus offrants ne contribue pas à la hausse de ce drame sachant que certains sont libérés avant même d’être jugés ?