Le site universitaire de Patsy ouvre ses portes à la clinique mobile

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’UNFPA en partenariat avec le ministère de la santé à travers le Commissariat National national pour la Promotion du Genre enre et l’Association des Sages-femmes de Nzuani organise des séances de sensibilisation sur la prévention des grossesses non désirées en milieu scolaire. La particularité de cette sensilsibilisation est le déploiement de la clinique mobile à l’Université pendant 2 jours pour offrir aux jeunes des services de santé de qualité et gratuits. Les jeunes auront non seulement la possibilité de participer aux différentes conférences dans leurs salles de classe respectives mais aussi de bénéficier d’une gamme de services SRAJ y compris de la planification familiale, dépistage du VIH/SIDA, distribution des préservatifs…

Source: UNFPA