« Le temps est compté, où doit-elle commencer la bonne gouvernance d’un pays »

Tribune: Pour bien gouverner un pays, il faut commencer par bien gérer les gouvernants, et la gestion du noyau dirigeant doit être le plus stricts.Si,le contrôle du gouvernement n’est pas efficace, que sa gestion n’est pas rigoureuse, les problèmes s’accumulent et s’accentuent au sein du pays, des profondes inquiétudes seront constater,la plupart des problèmes seront sans solutions efficaces ni adéquates voire même non crédibles et en conséquence le régime au pouvoir perdra tôt ou tard son statut d’un parti au pouvoir et sera inévitablement éliminer par l’histoire.

Tous les membres du gouvernement doivent renforcer leur conscience politique, celle de l’intérêt général, celle du noyau dirigeant, faire preuves de loyauté,assumer les responsabilités et accomplir les devoirs. Le style du gouvernement implique son image, servant de baromètre pour observer les relations entre le gouvernement et le peuple mais aussi entre les cadres et la population. Si,le gouvernement fait montre d’un bon style de travail, et que le peuple en est satisfait, ils pourront partager heurs et malheurs.

Par Ferdinand Daoud, proche de Kiki.