Le terrible récit de désespoir d’un des 5 élèves sacrifiés par le gouvernement comorien

C’est une histoire terrible. 5 élèves sont sacrifiés par le gouvernement comorien. Ils sont bloqués à Madagascar depuis le fermeture brusque des frontières. Ils ont beau chercher à expliquer aux autorités comoriennes qu’ils doivent composer l’examen du baccalauréat avec les autres candidats mais le gouvernement a choisi de repatrier les militaires et sacrifier la vie de ces gamins.

« Je suis en terminal. Je suis venu à Madagascar pour des soins en février et je devais rentrer au mois de mai. Je ne suis pas seule. Il y a d’autres élèves en classe d’examen bloqués ici. Mais voilà cela fait deux mois que nous essayons de rentrer au pays. Alors que nos parents comme ceux qui sont ici ont tout fait pour qu’on puisse revenir: argent, discussions avec les compagnies aériennes et agences. Aujourd’hui mes camarades passent le bac et nous, nous devrons le passer l’année prochaine. Ce n’est pas bien, ce n’est pas juste », un de ces élèves sur Hayba fm