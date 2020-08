Le village d’Itsoundzou Badjini dans le sud de Ngazidja se met à l’énergie Solaire

Ce Dimanche 30 Août 2020 se déroulait à Itsoundzou badjini l’installation de panneaux solaires, Pour l’éclairage public. Il s’agit des ampoules hautement puissantes qui peuvent pallier le manque d’éclairage public de cette localité.

Pour réaliser ce projet, Tous les acteurs de ce village, Notamment la diaspora, Le comité de pilotage, les associations de quartiers ont mutualisé leurs efforts pour que leur village ne sombre plus dans l’obscurité. Ainsi le président du comité de pilotage Mr SAID AHAMADA, Lors de la remise de ces matériels, a salué le geste noble de la diaspora d’Itsoundzou dans son ensemble mais aussi tous les acteurs villageois pour que ce projet voit le jour. Il poursuit « C’est une bonne initiative très salutaire. Avant il y avait beaucoup d’accidents suite aux manque d’éclairage. ». Dans ses propos , il a remercié la diaspora de ce village et plus particulièrement Monsieur AHMED DJOUMOI l’initiateur de ce projet, qui , dit-il, l’un des initiateurs de beaucoup de projets de développement au village.

Pour IBRAHIM ALI SOILIH ALIAS RAMA qui est aussi Directeur de cabinet du Secrétaire d’État Chargé de la fonction publique, fait un appel à toutes les bonnes volontés de suivre cette voie, celle du développement de notre village qui ne fait que l’embellir et le faire rayonner à travers la région voire le pays.

D.MOHAMED