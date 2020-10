Les anjouanais ont demandé le départ d’Azali à Anjouan pour la première fois le dimanche

Alors qu’Azali Assoumani se trouvait à Anjouan le dimanche dernier pour des festivités nocives, les jeunes hommes et femmes de l’île où échoit la présidence tournante en 2021, ont bravé les interdictions en haussant le ton pour demander, haut et fort, le départ d’Azali Assoumani mais surtout le respect des accords de Fomboni notamment la présidence tournante en 2021, selon nos confrères du quotidien Alfajr.

Cette manifestation qui d’ailleurs surpris l’ensemble du territoire nationale montre le réveil des anjouanais et constitue un élan fort vers le départ du chef de l’État.

L’on apprend également ce matin que la grande Comore aussi se réveille. De Mitsamiouli à Moroni en passant par d’autres villes, les murs parlent à la place des hommes : » Azali Nalawe,.. » peut on lire sur les murs