Les autorités se mobilisent contre le Covid 19

Aucun cas de maladie du coronavirus, n’est à déplorer à ce jour dans les trois iles Ngazidja, Mwali et Ndzuwani ..

Très tôt ce matin le président de la République, SE Monsieur Azali Assoumani accompagné de SE Madame MHOUDINE Sitti Farouata , Gouverneure de l’Ile de Ngazidja et plusieurs ministres ont visité l’hôpital de Samba Nkuwuni ,pour voir de très près , l’avancée des travaux d’aménagement et d’équipement préventif, en prévision de l’éventualité d’une gestion de l’épidémie du Covid19

Le site équipé de services de soins d’urgence, de soins intensifs mais également de service de réanimation, comprend les équipements nécessaires pour répondre rapidement aux besoins du personnels de santé déjà répertorié et en alerte…A déclaré Madame Faiza Soulé Youssouf ,déléguée à la santé au niveau de Ngazidja, et membre du comité Scientifique National de veil et de suivi.

La visite s’est poursuivie à Moroni au centre de stockage du matériel médical dédié .. Des Kits d’analyse, des Masques de protection, des Blues sécurisés sont à disposition du personnel de Santé…

Le service de Communication

Mdrodjuwu