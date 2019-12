Les Azalistes se préparent à accueillir Azali le 15 janvier à Paris, un grand rassemblement

Les pro-Azali se préparent à accueillir Azali le 15 janvier 2020. Le parti CRC, la diaspora positive et les sympathisants du gouvernement organiseront une grande rencontre avec le président Azali Assoumani lors de son séjour à Paris.

Le lieu de la rencontre est tenu secret pour éviter des perturbations. La mobilisation a déjà commencé…

Selon nos sources ces réunions serviront à fédérer tous les Azalistes de la diaspora pour faire taire les anti-Azali et les activistes. Et la méthode serait prise de parole dans les réseaux sociaux et la visibilité permanente des pro-Azali.

