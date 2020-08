Les Comores comptent 424 cas de Coronavirus

Selon le bulletin de santé sorti par le ministère de la santé et la coordination en charge de la gestion de la COVID-19 aux Comores, le pays enregistre 423 cas de Coronavirus dont un nouveau cas positif enregistré dans l’île d’Anjouan aujourd’hui. Aucun nouveau guéri n’a été enregistré.

Le nombre des cas actifs reste à 17 dont 16 dans la grande Comores et une seule personne à Anjouan. Aucun nouveau décès lié au Coronavirus n’a été signalé. Les sous-comités et le personnel de santé en charge de la COVID-19 appellent la population à respecter les mesures barrières, notamment le lavage des mains, le port des masques et la distanciation sociale.