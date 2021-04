Les Comores Réceptionnent Un Premier Lot de 12 000 Doses des Vaccins COVAX

Dans l’après-midi de ce lundi 12 avril 2021, les Comores viennent de recevoir un premier lot des vaccins AstraZeneca/Oxford à travers l’Initiative Facilité COVAX, sous licence du Serum Institute of India (SII), dans le cadre de la première phase d’expédition des vaccins contre la pandémie de Covid-19.

Initialement, ce sont 108 000 doses commandées par l’Etat comorien. « Mais les livraisons de vaccin COVAX produit par le Serum Institute of India (SII/ COVISHIELD Vaccin) en mars et avril sont retardés et ce retard concerne plusieurs pays » expliquent les autorités sanitaires. Le Système des Nations Unies aux Comores à travers l’UNICEF et l’OMS avec le soutien de l’Alliance Gavi, ont conjugué leurs efforts pour que le pays puisse recevoir un premier lot des vaccins à la mi-avril malgré les retards de la livraison dans le monde. Une seconde cargaison de la facilité COVAX est donc prévue dans les meilleurs délais.

« A l’heure actuelle, le vaccin est l’un des moyens les plus sûrs à notre disposition pour nous protéger et empêcher la propagation de la COVID-19 tout en renforçant les mesures barrières. Avec la facilité COVAX, le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers tels que GAVI, UNICEF et OMS, que nous remercions, souhaitent que la population puisse retrouver leurs libertés antérieures et relancer l’économie », a ainsi déclaré la Ministre de la Santé Mme Loub Yakouti Attoumane dans un communiqué conjoint publié avec les partenaires du Covax et dont Hayba-FM s’est procuré une copie.

En effet, « la population la plus vulnérable bénéficiera en priorité de ces vaccins, c’est-à-dire les travailleurs de santé de première ligne, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités » précise le communiqué. « L’accès des Comores aux vaccins représente une étape importante pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 dans le pays. L’UNICEF continuera à travailler aux côtés du Gouvernement et des autres partenaires pour le déploiement des vaccins reçus. La vaccination des populations cibles contribuera non seulement à protéger ces dernières, mais également, à limiter le nombre de contaminations à l’échelle du pays » se félicite la Représentante Adjointe de l’UNICEF aux Comores, Mme Odile Bulten.

Pour rappel, le Système des Nations Unies aux Comores, notamment grâce à l’appui technique de l’OMS et de l’UNICEF, s’est mobilisé depuis le début de la pandémie, en collaboration avec d’autres partenaires et aux côtés du Ministère de la Santé pour appuyer la mise en œuvre du plan national de riposte contre la COVID-19. Aujourd’hui, avec l’arrivée de ce premier lot de 12 000 doses, le Représentant de l’OMS Dr Diarra Abdoulaye félicite le Gouvernement comorien et tous les partenaires techniques et financiers impliqués dans le mécanisme COVAX pour l’acquisition du vaccin AstraZeneca. « Je félicite le Gouvernement comorien et tous les partenaires techniques et financiers impliqués dans le mécanisme COVAX pour l’acquisition du vaccin AstraZeneca. La priorité maintenant sera de déployer de manière équitable les vaccins au profit des populations cibles. L’OMS continura à apporter son appui aux autorités nationales dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 » a rassuré le Représentant de l’OMS.

Hadji Sédi

12 avril 2021, 15H00 heure de Moroni

HaYba la Radio Moronienne du Monde