Les comoriens abandonnés par le gouvernement comorien en Tanzanie risquent de mourir de faim

Nombreux d’entre eux sont des malades et des commerçants. Face à l’incohérence et l’incompétence de l’État comorien sur les décisions prises, ces compatriotes sont livrés à eux mêmes sans aucune assistance. Ils devaient rejoindre les comores depuis le mardi et le jeundi deniers mais le gouvernement avait décidé de sortir une note pour les empêcher de renter 13 heures avant bien que la fermeture des frontières ( Tanzanie, mayotte et Réunion) devait commencer le mercredi.

Aujourd’hui ils sont restés à Darsalam sans assistance. Nombreux dorment dans les rues. D’autres risquent de mourir de faim. Certains ont préféré aller se coucher auprès du portail de l’ambassade des Comores en Tanzanie. » Hier une des personnes qui voulaient rentrer au près est décédée » avait annoncé hier à l’après-midi, Mbae Ali journaliste du quotidien Masiwa.

Azali et son gouvernement ont-ils décidé de sacrifier les 300 comoriens qui sont en Tanzanie ?