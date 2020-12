Les deux personnalités de l’année 2020 aux Comores

Au cours de l’année 2020, un peu partout dans le monde, de nombreuses personnalités féminines se sont distinguées par leur engagement ou leur rayonnement. Aux Comores deux femmes ont marqué l’année 2020. Comores infos a sélectionné les figures les plus marquantes des 12 derniers mois. Nous avons retenu que deux femmes.

Miriame Kaissani, activiste qui s’est installée aux Comores et qui n’a pas hésité à défendre une famille chassée du village de Mbambani. Grâce à une vidéo publiée sur Facebook, Miriam Kaissani a réussi à faire ce qu’on croyait impossible « faire bouger les lignes ». Une mère de famille, Amani Mmadi, porte plainte pour agression sexuelle sur son fils mineur. Son village, Mbambani crie au déshonneur et expulse son mari. Les internautes soutiennent la mère contre une notabilité « veke ».

Devant cette situation, Miriam Kaissani a fait une vidéo dans laquelle la jeune femme s’est insurgée via un live Facebook qui a fait le buzz. Elle a qualifié les notables de « veke ». Quelques jours plus tard, les notables de Ngazidja ont banni le village de Mbambani. La jeune femme ne s’est pas arrêtée là mais elle continue de mobiliser la population pour la construction d’une maison pour la famille d’Amani Mmadi.

Kanizat Ibrahim, diplômée en management et gérante de Synercom. Elle est à la tête du Comité de Normalisation de la Fédération de Football des Comores (FFC) depuis 2019. Elle a un sourire d’ange mais elle est intraitable dans les affaires et ne se laisse pas faire dans le monde du football. Elle a réussi sa mission et elle a remis sur pied la fédération. Depuis son arrivée à la tête de la FFC, les bonnes nouvelles et les victoires s’enchaînent pour les Cœlacanthes. Les verts sont pour la première fois de l’histoire en bonne position pour être qualifiée à la coupe d’Afrique. Elle a eu la confiance totale de la FIFA et la CAF. Aujourd’hui, les supporters des verts soutiennent Kanizat Ibrahim qui est devenue la chouchou des amoureux du ballon rond.