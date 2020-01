Les Faux Procès verbaux, le Préfet du Mbude déclare à HaYba avoir retiré tous les procès verbaux

Le Préfet du Mbude déclare à HaYba avoir retiré tous les procès verbaux confiés aux préfets pour être remis aux présidents de bureaux de votes de leurs circonscriptions.

Il raconte qu’hier samedi, tous les préfets de Ngazidja ont été convoqués au ministère de l’intérieur où on leur a remis des procès verbaux à remettre aux présidents des BV. Ce qu’il a fait comme ses collègues.

Plus tard dans la journée, il a compris que ce n’était pas une décision de la CENI (Commission Électorale Nationale Indépdendante). Il est alors allé retirer les PV des mains de tous les présidents des bureaux de vote de Mbude.

Qu’en est il des autres préfets et circonscriptions ?

Les accusations de manipulation contre M. le Ministre de l’Intérieur de la part de ses frères de la mouvance présidentielle sont maintenant publiques.

Le candidat Soilihi Abdou Matassa dans la circonscription d’Itsandraa sud et originaire de Dzahani la Tsidje, ville de l’épouse du ministre a dénoncé le ministre à la presse pour des manipulations. Le ministre aurait changé les membres du bureau de vote et aurait confié des cartes a sa belle sœur pour les distribuer. M. Matassa accuse le ministre de vouloir diviser la localité et créer des troubles qui feraient fermer les bureaux de vote ou le candidat du parti Orange a peu de A Moroni les candidats Abdou Saïd Mdoihoma, en congé de la direction de la SONELEC et dignitaire du parti CRC du président et M. Mohamed Ahmed, candidat du parti RADHI de M. Houmed Msaidie, en congé du secrétariat général du ministère des affaires étrangères ont dénoncé, en des termes plus diplomatiques, les « manipulations incompréhensibles » qui déshonorent le pays ( dixit M. M. Ahmed).

HaYba fm