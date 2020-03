« Les femmes sont majoritairement responsables du sexisme qu’elles-mêmes subissent »

Tribune: Ce ne sont pas les femmes qui nous violent. Ce ne sont pas les femmes qui nous battent. Ce ne sont pas les femmes qui harcèlent.

Ce ne sont pas les femmes qui profitent de notre travail domestique non-rémunéré.

Par contre

Ce sont les femmes qui meurent suite aux IVG clandestines

Ce sont des femmes qui sont mutilées dans leur chair lors des violences sexuelles.

Ce sont les femmes qui sont muselées dans leur expression publique et même privée

Ce sont les femmes qui souffrent le plus des inégalités sociales et de l’injuste répartition des richesses

Encore des femmes qui sont privées de leur choix et de leur liberté et dont les souffrances sont invisibilisées.

Et vous avez le culot de vous laver les mains de toutes les injustices que nous subissons et de rejeter la faute sur les victimes de ce système inique?

« Ne t’habille pas comme ci » (traduction: tu te mets en danger, des hommes pourraient abuser de toi en prenant ta tenue pour prétexte)

« Ne sors pas le soir seule » (attention des hommes pourraient profiter que tu sois ds une situation vulnérable pour abuser de toi)

« Ne souris pas, ne ris pas, ne parle pas si fort, ne te fais pas remarquer » (un homme pourrait interpréter cela comme une provocation! ne te fais pas remarquer par eux sinon tout ce qui risque de t’arrive sera bien de ta faute)

Vous y voyez peut-être des conseils pour que les femmes ne se mettent pas en danger mais on ne « se » met pas en danger juste en existant, en riant, en se déplaçant dans l’espace publique : ce sont les hommes qui nous mettent en danger par un comportement d’irresponsable.

Vous dites d’éduquer nos filles mais ne voyez-vous pas que le problème c’est qu’on n’éduque pas nos garçons?

« Ne touche pas un autre corps que le tien sans consentement »

« Quand une fille dit non, ça veut dire non »

« Les filles sont importantes, leurs pensées et leurs sentiments aussi »..etc

« Une épouse est ton égale et une compagne pas ta propriété »

On ne naît pas violeur ni victime de viol.

Sauvez l’âme d’un petit garçon, donnez-lui les clés pour éviter que son esprit soit perverti par le patriarcat !

Pourtant une fille a une chance sur 3 de subir une agression sexuelle et l’écrasante majorité de ces agressions sont perpétrées par des garçons .

Tant que vous perpétuerez les bases de la culture du viol cad blâmer la victime, et centrer la conversation sur ce que les femmes doivent ou ne pas faire (comme précisé plus haut, ces injonctions constituent la base de l’éducation des filles ds le monde et la situation ne change pas CAR CE N’EST PAS DE NOTRE FAUTE SI ON SE FAIT VIOLER), on n’avancera pas.

Rentrez-vous bien ça dans le crâne: ce n’est pas de notre faute !! Ce n’est JAMAIS de la faute de la victime. Les changements ne peuvent pas se faire sans nous mais ce n’est pas une excuse pour déresponsabiliser les hommes.

Ils ont le pouvoir social, économique, politique. Ils sont là première cause de ces violences et de ces discriminations. Vous trouvez ça normal qu’à aucun moment ils se demandent ce qu’ils peuvent faire eux pour changer les hommes qui discriminent, violent, abusent, asservissent et insultent ?

Vous êtes un mec ? Vous voulez vraiment aider? Commencez par vous demander ce que vous pouvez faire pour changer à votre niveau.

Ensuite, oui il y a des combats que vous ne pouvez pas mener, et que seules nous les femmes pouvons et devons porter: trouvez des femmes qui le font et soutenez-les matériellement, affectivement, symboliquement ou concrètement.

Enfin, cette prise de conscience ne sera pas fructueuse si elle se fait seul. Et ce dernier point va vous demander énormément de courage, peu d’hommes seront en mesure de le faire car la société a fait de votre ego et votre masculinité le fondement de votre identité : il s’agit de publiquement et collectivement tenir pour responsable les hommes sexistes. Allez leur parler, dénoncez-les, parlez à vos amis, les hommes de votre famille. Faites-le fort que vous désapprouvez untel qui détourne une mineure haut de son grand âge, où fulani qui exigent des faveurs sexuelles contre un emploi ou des notes, ou l’autre-là et ses mains baladeuses. Ne riez pas quand ils tournent en ridicule les femmes, au contraire, affirmez votre différence.

Je m’arrête là. Quand je vous vois nous fonner des leçons je me dit vous ne nous aimez pas vraiment. Pas autant que vous le prétendez. Parce que même pour nous protéger vous n’êtes pas là.

On ne compte déjà que sur nous-même, ne le voyez-vous pas?

Je ne compte pas sur nos oppresseurs pour nous libérer alhamdulilah et je comprends ceux qui disent que c’est notre problème ok sha yapvo nam rohe pvohari kwezi! ngam rongowao mrende ko iyo tsi shuhuli ya hanyu ? Halafu tsena eka kweli si bassi dera lazimu ri djiwaniliye zabari hindrini mko ulila hayni saya sisi wanawashe riko handza ridji pangiye si hawasi ??

Bee A . Dafiné