Les fundi sont unis pour lyncher la journaliste engagée Faïza

Nous reproduisons ici le coup de gueule du journaliste Toyb Ahmed :

Faïza a l’habitude de partager plusieurs publications sur son mur Facebook. Elle en partage une bonne dizaine par jour. Certains d’entre nous le font aussi. Il suffit de cliquer partager, on n’a même pas besoin de faire un commentaire et la publication est partagée.

Ci-jointe, la capture d’écran de ce qu’on reproche à Faïza. D’avoir cliqué « PARTAGER » le 29 mai une publication d’ André Oraison sans commentaire d’une citation attribuée au pape François.

Je suis convaincu que l’affaire a pris des proportions inimaginables parce que c’est Faïza. Une femme, journaliste, non voilé et qu’on dit féministe. Toufeyli Maecha ou Abdallah Mzembaba auraient partagé la même citation, cela passerait inaperçu. Eux sont des hommes.

La longue sortie de Bilal Soidik contre une musulmane qui aurait péché en partageant une citation du pape est une attaque misogyne.

Je n’ai même pas compris que le grand frère que je respecte beaucoup Soilahoudine cherche à équilibrer le simple PARTAGE de Faiza à la très longue plaidoirie à charge pour la bonne conduite d’une femme musulmane de #Bilal.

Ensuite, il y a ce Oustadh Said Mohamed Said Harouna qui fait un prêche entier consacré au PARTAGE de Faïza en condamnant carrément cette femme pécheresse à l’enfer de ce bas monde et de l’au-delà pour apostasie.

Ces mêmes Oustadh qui se soutiennent entre eux quand nos enfants sont violés au Chiyoni par le Foundi semblent être touchés dans l’intimité de leur foi par le simple partage de Faiza.

Sincèrement Fayssoile Moussa et les autres, avez-vous vu vraiment ce qu’on reproche à #Faiza?